Армия Артиллерийский бой: корабли Балтфлота уничтожили «противника» в Финском заливе Андрей Аркадьев В маневрах приняли участие корабли Ленинградской военно-морской базы. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника. Тренировки проходили в Финском заливе. В маневрах приняли участие корабли Ленинградской военно-морской базы, среди которых – малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», базовые и рейдовые тральщики «Павел Хенов», «РТ-57» и «РТ-248». В ходе учений экипажи кораблей учились выслеживать субмарины и ставить минные заграждения. Для борьбы с минами использовались контактные тралы. Экипажи тренировались проводить корабли по безопасному водному ходу. МПК «Уренгой» - малый противолодочный корабль проекта 1331М. Скорость составляет 24,5 узла, дальность плавания - 2200 миль на 12 узлах, экипаж - 80 человек. «Павел Хенов» - базовый тральщик советского проекта 1265 "Яхонт". Корабль водоизмещением 460 тонн предназначен для поиска и нейтрализации донных и якорных мин. Для защиты от них корпус корабля выполнен из сосны и покрыт стеклопластиком. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика