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Директор казанской школы назвала вероятные причины трагедии

Светлана Головина
14:43 13.05.2021
По ее словам, нападение спровоцировал токсичный контент на различных ресурсах в Сети.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Чтобы обезопасить детей от негативного влияния и трагических от них последствий, нужно усилить контроль над интернет-ресурсами. Об этом заявила директор гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, отвечая на вопрос о возможных причинах трагедии.

По ее словам, сейчас в Интернете очень много деструктивных направлений, которые ведут диверсию в отношении молодежи. Это не может не беспокоить, и нужно быть более бдительными.  

«Существуют различные ресурсы, которые являются деморализующими, токсичными для наших детей. Я считаю, что надо усилить контроль за тем материалом, который находят дети на электронных ресурсах, потому что этот Интернет - бескультурье и абсолютная безнаказанность тех, кто использует ресурсы, чтобы погибали наши дети», - сказала Валеева.

Директор подчеркнула, что в этом вопросе законодательно делать жесткий запрет.

Стрельба на территории школы на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. В результате трагедии погибли девять человек, более 20 пострадали. На данный момент подозреваемый арестован по решению суда на два месяца. 

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