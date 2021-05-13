Директор казанской школы назвала вероятные причины трагедии

Чтобы обезопасить детей от негативного влияния и трагических от них последствий, нужно усилить контроль над интернет-ресурсами. Об этом заявила директор гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, отвечая на вопрос о возможных причинах трагедии.

По ее словам, сейчас в Интернете очень много деструктивных направлений, которые ведут диверсию в отношении молодежи. Это не может не беспокоить, и нужно быть более бдительными.

«Существуют различные ресурсы, которые являются деморализующими, токсичными для наших детей. Я считаю, что надо усилить контроль за тем материалом, который находят дети на электронных ресурсах, потому что этот Интернет - бескультурье и абсолютная безнаказанность тех, кто использует ресурсы, чтобы погибали наши дети», - сказала Валеева.

Директор подчеркнула, что в этом вопросе законодательно делать жесткий запрет.

Стрельба на территории школы на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. В результате трагедии погибли девять человек, более 20 пострадали. На данный момент подозреваемый арестован по решению суда на два месяца.