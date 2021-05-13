В Гидрометцентре предрекли россиянам аномальную жару

На предстоящей неделе в нескольких регионах России ожидается аномально жаркая погода. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Мощный антициклон, малооблачный на этой неделе, уже принес жаркую погоду на Урал, юго-запад Сибири и Поволжье. В этих регионах максимальная температура составила от +26 до +29 градусов.

Кроме того, рекорды были отмечены и на юге Архангельска, в Коми, Санкт-Петербурге и Калининграде, где столбики термометров поднялись до 27,5 градусов.

«Вторая декада мая прогнозируется более теплой, чем обычно на востоке Приволжского округа, Урале и юго-западе Сибири. На Урале превышение температуры может достигать 6-8 градусов, на несколько дней среднесуточная температура будет выше 7 градусов. Это летние значения, которые пришли раньше на 12-14 дней. Сейчас температурные контрасты ожидаются в западном направлении и столице», - сказала Макарова.

В Москве до конца текущей недели будет сохраняться неустойчивая погода с кратковременными дождями и порывами ветра при грозах. В период с 14 по 16 мая в столице ожидается от 20 до 25 градусов тепла.

«В начале следующей недели ночью прогнозируется от +10 до +15 градусов, в дневные часы - от 23-28 градусов тепла», - подчеркнула метеоролог.

Специалист предостерегла, что из-за анимальной жары возрастает уровень пожарной опасности. В ближайшие несколько дней она прогнозируется на Урале, юго-западе Сибири и Поволжье, а также в Архангельской области, Коми и северо-востоке ПФО.