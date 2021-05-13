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Начальник штаба ВВС США заявил о намерении избавиться от F-22

Алена Миронова
14:05 13.05.2021
ВВС США сократят парк истребителей и штурмовиков.
Начальник штаба ВВС США заявил о намерении избавиться от F-22
© Фото: Sam Eckholm, Planetpix, Globallookpress
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Военно-воздушные силы США намерены сократить парк истребителей и штурмовиков с семи до четырех типов. F-22 Raptor в обновленном списке числиться не будет. Об этом заявил начальника штаба ВВС генерал Чарльз Браун.

Отмечается, что правильное сочетание самолетов определится с помощью специального «исследования TacAir». Также впереди ожидается оценка концепции истребителей будущего, вписывающихся в нынешнее сочетание машин четвертого и пятого поколений.

Известно, что на сегодняшний день ВВС США эксплуатируют семь моделей истребителей. Планируется сокращение до четырех моделей.

«F-22 будет заменен на истребитель Next Generation Air Dominance (NGAD), который будет летать вместе с F-35. В строю будут находиться F-15EX и F-16», - приводит слова Брауна, сказанные в ходе конференции McAleese and Associates, портал Military.com.

Браун также подчеркнул, что продолжается эксплуатация штурмовиков A-10 Warthog. Их обновление поспособствует продлению срока службы до 2030-х годов - фактически новый парк будет основан на схеме «4+1».

В соответствии с подсчетами американских военных аналитиков, ВВС США имеют в своем составе 186 единиц F-22 Raptor - средний возраст каждой составляет двенадцать лет. Это делает эти самолеты одними из наиболее «свежих» в воздушном флоте.

Заместитель начальника штаба по планам и программам ВВС США генерал-лейтенант Дэвид С. Нахом в ходе конференции обратил внимание на модель F-22. По его словам, этот истребитель - доминирующая американская платформа для обеспечения превосходства в воздухе. Тем не менее он признал наличие у самолета некоторых проблем в плане эксплуатации.

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