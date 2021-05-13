Кадыров предложил Нурмагомедову любой гонорар за бой в «Ахмате»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение, что боец Хабиб Нурмагомедов является проектом Абсолютного бойцовского чемпионата, поскольку занимает привилегированное положение в организации. Об этом он высказался в эфире на своей странице в Instagram.

Кадыров подчеркнул, что связывает это с тем, что спортсмен во время своих боев не демонстрировал флаги России и Дагестана.

«Хабиб - хороший спортсмен, но он проект UFC, стопроцентный проект, потому что у него хорошие отношения с главой UFC. Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. он, четко зная, на что идет, стал чемпионом. Факт остается фактом, он является проектом», - сказал глава Чечни.

Кроме того, глава республики отметил, что Нурмагомедова никогда не снимали с рейтинга из-за пропуска боя, что не распространялось на остальных.

Также Кадыров отметил, что готов финансировать бой Нурмагомедова с любым из бойцов клуба «Ахмат».

«Готов платить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в "Ахмате", и посмотрим, чья возьмет»», - сказал глава Чечни.

О завершении карьеры Хабиб Нурмагомедов объявил в октябре 2020 года. Спортсмен является непобедимым бойцом в смешанных единоборствах. За свою карьеру он удостоен 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.