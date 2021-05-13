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В России разрабатывают проект кэшбека с путевок на детский отдых

Валентина Пескова
01:27 13.05.2021
Предполагается, что проект возврата денежных средств за туры по России, расширят и в сторону детского отдыха, возвращая россиянам часть затраченных ими средств в течение пяти рабочих дней.
В России разрабатывают проект кэшбека с путевок на детский отдых
© Фото: pixabay.com
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Ростуризм опубликовал проект постановления правительства РФ, в котором предлагается запустить программу частичного возврата средств, затраченных россиянами на путевки в детские лагеря. Предполагается, что выплаты в рамках программы детского туристического кэшбека могут составить 50% от стоимости путевки, однако не более 20 тысяч рублей. При этом поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года, указано на сайте Ростуризма.

Как и в случае с программой кэшбека на отдых по России, хорошо зарекомендовавшей себя в период 2020 года и продленной на 2021-й, поездка, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять ряду требований. К примеру, место для отдыха детей, должно располагаться на стационарных объектах с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены, и быть включенном в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Поездка традиционно должна быть оплачена по карте «Мир», а возврат средств за нее должен быть произведен в течение пяти рабочих дней. Перечень регионов, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кэшбека, будет установлен Ростуризмом.

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