В России разрабатывают проект кэшбека с путевок на детский отдых

Ростуризм опубликовал проект постановления правительства РФ, в котором предлагается запустить программу частичного возврата средств, затраченных россиянами на путевки в детские лагеря. Предполагается, что выплаты в рамках программы детского туристического кэшбека могут составить 50% от стоимости путевки, однако не более 20 тысяч рублей. При этом поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года, указано на сайте Ростуризма.

Как и в случае с программой кэшбека на отдых по России, хорошо зарекомендовавшей себя в период 2020 года и продленной на 2021-й, поездка, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять ряду требований. К примеру, место для отдыха детей, должно располагаться на стационарных объектах с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены, и быть включенном в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Поездка традиционно должна быть оплачена по карте «Мир», а возврат средств за нее должен быть произведен в течение пяти рабочих дней. Перечень регионов, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кэшбека, будет установлен Ростуризмом.