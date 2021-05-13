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Социальные льготы и звание на ступень выше: замминистра обороны Панков рассказал, как Вооруженные силы привлекают ученых

Тимур Шерзад
12:55 13.05.2021
Замминистра упомянул льготы и социальные гарантии, среди которых отдельно подчеркнул возможность присвоения воинских званий на ступень выше занимаемой должности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков рассказал, как Вооруженные силы привлекают на службу людей с учеными степенями. Он сделал это на парламентских слушаниях Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 

«Особое внимание уделено привлечению молодых ученых, стимулированию научных работников путем предоставления им социальных гарантий и льгот. Назову лишь некоторые из них. Военнослужащим повышены штатно-должностные категории по научным воинским должностям. Введена повышенная ежемесячная надбавка для офицеров с ученой степенью. Внесены изменения в федеральное законодательство, позволяющие присваивать военнослужащим, имеющим ученую степень, звания на ступень выше занимаемой должности, до полковника и капитана 1-го ранга включительно», - отметил Панков. 

Панков добавил, что такой преференции не имеет ни одна другая сфера деятельности в Вооруженных силах. Только в прошлом году по этому механизму получили звания полковника и капитана 1-го ранга более 50 ученых-офицеров. 

Также замминистра рассказал об опыте создания научных рот. Сейчас в Вооруженных силах действуют 17 таких подразделений и еще четыре научно-производственные роты. Их комплектуют самыми одаренными выпускниками гражданских вузов.

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