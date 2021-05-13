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Одеяла с оспой: экс-участник комиссии по биооружию рассказал о первых исторических попытках США его применить

Егор Левин
12:15 13.05.2021
Как заявил Игорь Никулин, за все время можно насчитать более десятка случаев, когда американцы пытались использовать отравляющие и заражающие средства в своих интересах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Samuel Corum, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Первые попытки использования биологического и химического оружия американцы предпринимали еще в далеком XVIII веке. Тогда они под видом «гуманитарной помощи» дарили коренным жителям развивающейся Америки индейцам одеяла, в которых предварительно заворачивали больных корью и оспой. Как рассказал бывший член комиссии ООН по био- и химоружию Игорь Никулин, после таких «презентов» многие племена вымерли полностью.

«Можно сказать, это многовековой опыт такого рода деятельности. В современности такое было во время Корейской войны: было зафиксировано несколько случаев, когда американцы сбрасывали фарфоровые шарики с чумными бациллами», - вспомнил он в эфире программы «Сегодня утром».

При этом, по словам Никулина, изначально технология принадлежала японским военнослужащим, которые в определенный момент переселились на территорию США.

Угрожают ли России лаборатории США, расположенные у границ страны? Как РФ может минимизировать риски проникновения искусственных вирусов и инфекций? Смотрите в новом выпуске «Сегодня утром» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и в приложении SMART.TV.

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