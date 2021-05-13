За спиной дома и люди: военнослужащие ЦВО тушат пожары в Тюменской области
В Ишимском районе военные Центрального округа остановили пламя на расстоянии меньше ста метров от частного сектора.
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Крупные пожары вблизи жилых домов локализовали специалисты Минобороны в Тюменской области.
В регионе горят почти 25 тысяч гектаров земли. В Ишимском районе военные Центрального округа остановили пламя на расстоянии меньше ста метров от частного сектора.
Во время тушения инженеры замыкают очаг возгорания в кольцо, а затем его устраняют. На помощь наземной группировке готовы вылететь армейские вертолеты Ми-8.