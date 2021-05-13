ФСБ выявила в Шереметьево медицинскую клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам
В Шереметьево выявили клинику, которая выдавала фальшивые справки иностранцам.
© Видео: ОПК ФСБ РФ в МАП Шереметьево © Фото: Дмитрий Виноградов, РИА Новости
ФСБ выявила в аэропорту Шереметьево медицинскую клинику, которая выдавала фальшивые справки иностранцам. Об этом сообщили в ОПК ФСБ РФ.
Отмечается, что подложные медицинские документы предлагались иностранным гражданам для въезда на территорию России в условиях пандемии и действующих ограничений.
У руководителя клиники обнаружили более ста справок-приглашений на оказание медицинских услуг, штампы, печати, а также клиентскую базу иностранцев, планировавших приобрести фальшивые документы.
В настоящий момент проводится разбирательство. По его результатам будет принято процессуальное решение.