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«Уничтожение» бронетехники и стрельба по мишеням: кадры учений танкистов и мотострелков под Воронежем

Светлана Головина
10:29 13.05.2021
Военные танкового и мотострелкового полков общевойсковой армии Западного военного округа провели комплексные занятия по стрельбе из ПТРК на полигоне Погоново.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие танкового и мотострелкового полков общевойсковой армии Западного военного округа провели комплексные занятия по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов на полигоне Погоново в Воронежской области.

Занятия включали в себя изучение методической части, тренировки на виртуальных тренажерных комплексах и учебных точках, а также боевую стрельбу по мишеням на расстоянии до 2 200 метров.

В ходе боевой стрельбы военные выполнили норматив по скоростному развертыванию противотанкового ракетного комплекса «Фагот» с последующим обнаружением цели и стрельбой из фортификационного укрытия. Расчеты ПТРК нацелились и уничтожили танк условного противника за указанное время, имитировавшее потенциальное время обнаружения «врагом».

Кроме того, танкисты отработали поражение целей из танков Т-72Б с адаптированным под стрельбу противотанковой управляемой ракетой «Рефлекс» гладкоствольным орудием. Данная ракета управляется лазерным целеуказателем и способна поражать противника на расстоянии до пяти километров, пробивая до 900 миллиметров даже динамической брони.

В занятиях были задействованы около 500 военнослужащих, выполнено порядка 100 боевых выстрелов противотанковыми управляемыми ракетами.

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