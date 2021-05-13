«Уничтожение» бронетехники и стрельба по мишеням: кадры учений танкистов и мотострелков под Воронежем
Военнослужащие танкового и мотострелкового полков общевойсковой армии Западного военного округа провели комплексные занятия по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов на полигоне Погоново в Воронежской области.
Занятия включали в себя изучение методической части, тренировки на виртуальных тренажерных комплексах и учебных точках, а также боевую стрельбу по мишеням на расстоянии до 2 200 метров.
В ходе боевой стрельбы военные выполнили норматив по скоростному развертыванию противотанкового ракетного комплекса «Фагот» с последующим обнаружением цели и стрельбой из фортификационного укрытия. Расчеты ПТРК нацелились и уничтожили танк условного противника за указанное время, имитировавшее потенциальное время обнаружения «врагом».
Кроме того, танкисты отработали поражение целей из танков Т-72Б с адаптированным под стрельбу противотанковой управляемой ракетой «Рефлекс» гладкоствольным орудием. Данная ракета управляется лазерным целеуказателем и способна поражать противника на расстоянии до пяти километров, пробивая до 900 миллиметров даже динамической брони.
В занятиях были задействованы около 500 военнослужащих, выполнено порядка 100 боевых выстрелов противотанковыми управляемыми ракетами.