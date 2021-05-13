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Координационные штабы РФ и Сирии: США противодействуют восстановлению САР

Андрей Аркадьев
10:28 13.05.2021
США решают геополитические задачи, не имеющие ничего общего с восстановлением мирной жизни в Сирии и Ближневосточном регионе в целом.
Координационные штабы РФ и Сирии: США противодействуют восстановлению САР
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress
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Несмотря на заявления США о приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям, все призывы ослабить санкции против Сирии игнорируются американской стороной. В Сирии американская сторона заинтересована лишь в разграблении национальных богатств суверенного сирийского государства, сообщается в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

«США противодействуют репатриации сирийских граждан и послевоенному восстановлению страны. На подконтрольных США интернет-ресурсах размещаются материалы, авторы которых насаждают ложное мнение о жизни населения в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, именно в соседних с Сирией странах отмечается резкое ухудшение условий жизни сирийских беженцев. Наибольшее количество обращений мигрантов за помощью связано с нехваткой продовольствия, питьевой воды, строительных материалов, жилых помещений и медикаментов, отмечается в заявлении.

«О деструктивности подходов США к урегулированию ситуации в Сирии свидетельствует и обстановка в подконтрольном им лагере беженцев "Эль-Холь". В лагере сохраняется высокий уровень преступности, недостаток продуктов питания, низкое качество воды, неудовлетворительное медицинское обеспечение, наличие нескольких тысяч беспризорных детей, родители которых погибли или пропали без вести», - подчеркивается в документе.

В заявлении говорится, что США решают геополитические задачи, не имеющие ничего общего с восстановлением мирной жизни в Сирии и Ближневосточном регионе в целом.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии потребовали от США прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской Арабской Республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства республики все незаконно оккупированные территории Сирии, а также отменить нелегитимные санкции.

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