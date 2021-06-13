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Маршрут построен: как проводится скоординированное российско-турецкое патрулирование в Алеппо

Виталий Акиньшин
00:00 13.06.2021
Количество выездов на патрулирование сложной территории уже перевалило за 150, при этом бойцы придерживаются строгих правил, а вертолеты - контролируют движение колонны сверху.
Маршрут построен: как проводится скоординированное российско-турецкое патрулирование в Алеппо
© Фото: ТРК "Звезда"
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При скорости движения военных машин 50-60 километров час в случае нападения на колонну водители должны тут же увеличить скорость и дистанцию. Связь между машинами поддерживается с помощью радиостанций.

Правила движения колонны бойцы знают наизусть. На северо-западе​ Алеппо они уже хорошо изучили все важные для наблюдения точки. В населенных пунктах местные жители встречают российских военных радостными приветствиями в знак благодарности за ту мирную тишину, которая установилась не без их помощи.

«Сейчас мы живем хорошо, даже очень - по сравнению с теми временами, когда здесь была война. Появление патрулей в этом районе - это больше порядка, больше спокойствия. Хочется уже жить и не бояться за себя и детей», - говорит житель города Нубболь Муса Шарбу.

С появлением на Севере Сирии российских военных начал оживать и город Нубболь, где еще недавно шли ожесточенные сражения сирийской армии с бандами террористов. В городе, где до начала войны проживали около 25 тысяч человек, снова открываются магазины и школы. Но главный показатель возвращения к мирной жизни - играющие на улицах дети.

На маршруте патрулирования, российские военные останавливаются в небольших населенных пунктах. Просто, чтобы поговорить с местным населением или угостить местную детвору печеньем.

Патрулирование северо-востока Алеппо, проходит сразу двумя конвоями. Параллельно российскому, движется турецкая колонна. Все происходит по четко скоординированной схеме. Военные двух стран встретятся в определенной точке, у селения Зук Эль Кебир. Сейчас оно находится под контролем сирийских военных.

«Мы на переднем краю, но по нам сейчас никто не стреляет. Это бывает очень редко. У нас единственная проблема - с размещением солдат, вы сами видите, здесь нет никаких поселений. Но с этим мы справимся», - рассказывает командир отряда сирийской арабской армии Саид.

На всем протяжении маршрута колонны военных прикрывают вертолеты армейской авиации ВКС России. Контроль происходящим вокруг идет с применением бортовых систем наблюдения. Полет совершается на высоте 150 метров, что позволяет выполнять более детальный осмотр местности.

«Наземную обстановку и воздушную докладывали по средствам связи авиационному наводчику. Разведку осуществляли как визуально, так и при помощи прицельно-оптической системы. Сегодня маршрут был протяженный, много населенных пунктов, задачу выполнили полностью», - поясняет командир экипажа вертолета Сергей.

Количество совместных выездов на патрулирование сложной территории давно перевалило за полторы сотни. И с каждым новым выездом уверенность у местных жителей в том, что боевики здесь больше не появятся - только возрастает.

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