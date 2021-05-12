Невролог рассказала, как напитки из алюминиевых банок влияют на мозг

Исследователи выявили опасность для мозга напитков из алюминиевых банок. О том, действительно ли есть эта опасность, «Звезде» рассказала невролог, эпилептолог, психоневролог Ольга Голубинская.

Эксперт отметила, что болезнь Альцгеймера крайне своеобразна, чтобы говорить о прямой связи между питьем из алюминиевых банок и развитием болезни.

«У болезни Альцгеймера свои критерии есть. Должны и бляшки в мозгу отложиться, и желудочки иногда расширяются. Иногда уходит вещество мозга. Оно имеет свое, конечно, больше генетическую природу. Сказать, что если мы что-то выпили с вами и что-то съели, и вот, у нас Альцгеймер.. иначе бы мы тут все страдали. Я думаю, что нет. Там были исследования еще другие, что какие-то сахара не те..но я думаю, это все, в принципе, по большому счету надумано. Поэтому мы должны это все учитывать, но прям прямой корреляции не будет», - подчеркнул эксперт.

Невролог обратила внимание на то, что в алюминиевых банках содержатся кофеиноподобные вещества. Их передозировка действительно не очень полезна для организма. Однако утверждать, что молодежь, которая пьет из банок, заболеет Альцгеймером, слишком большое заявление, резюмировала врач.