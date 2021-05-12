Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Невролог рассказала, как напитки из алюминиевых банок влияют на мозг

Алена Миронова
10:18 12.05.2021
Врач рассказала, есть ли связь между напитками из алюминиевых банок и когнитивными функциями мозга.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Исследователи выявили опасность для мозга напитков из алюминиевых банок. О том, действительно ли есть эта опасность, «Звезде» рассказала невролог, эпилептолог, психоневролог Ольга Голубинская.

Эксперт отметила, что болезнь Альцгеймера крайне своеобразна, чтобы говорить о прямой связи между питьем из алюминиевых банок и развитием болезни.

«У болезни Альцгеймера свои критерии есть. Должны и бляшки в мозгу отложиться, и желудочки иногда расширяются. Иногда уходит вещество мозга. Оно имеет свое, конечно, больше генетическую природу. Сказать, что если мы что-то выпили с вами и что-то съели, и вот, у нас Альцгеймер.. иначе бы мы тут все страдали. Я думаю, что нет. Там были исследования еще другие, что какие-то сахара не те..но я думаю, это все, в принципе, по большому счету надумано. Поэтому мы должны это все учитывать, но прям прямой корреляции не будет», - подчеркнул эксперт.

Невролог обратила внимание на то, что в алюминиевых банках содержатся кофеиноподобные вещества. Их передозировка действительно не очень полезна для организма. Однако утверждать, что молодежь, которая пьет из банок, заболеет Альцгеймером, слишком большое заявление, резюмировала врач.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:05 В стране и мире
Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта
08:25 В стране и мире
Названа дата похорон погибших при стрельбе в казанской гимназии
08:06 В стране и мире
Видео
Психиатр провел анализ допроса подозреваемого в стрельбе в Казани
09:05 В стране и мире
Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта
06:27 В стране и мире
Видео
Жители Казани всю ночь несли цветы к школе, где произошла стрельба
Популярное
Популярное
Видео
«Спустились с детьми в бомбоубежища»: жительница Тель-Авива рассказала, как в Израиле спасаются от военных ударов
Видео
«Ничего, кроме хорошего»: мать бывшего ученика рассказала о казанской школе
Видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Израиле попал на видео
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Видео
«Железный купол»: завораживающие кадры перехвата ракет в небе над Израилем
Видео
«Много окровавленных детей с пулевыми ранениями»: очевидец рассказала о трагедии в школе в Казани
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.