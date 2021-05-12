Разведка и сброс воды: летчики ЦВО провели тренировку по тушению лесных пожаров в Сибири

Военные летчики отдельного вертолетного полка Центрального военного округа провели учебно-тренировочные полеты с отработкой действий при тушении лесных пожаров с воздуха. Тренировка прошла на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области.

Экипаж многоцелевого вертолета Ми-8АМТШ-В провел воздушную разведку на наличие условных очагов возгорания и выполнил сброс воды с воздуха с помощью водосливного устройства (ВСУ). Оно способно набрать до 3 тонн воды и сбросить ее на очаг возгорания.

Данный способ применяется при тушении лесных пожаров в местах, куда не способна добраться колесная техника. Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50 км/ч и охватывает участок земли до 20 метров, что позволяет оперативно погасить отдельные и небольшие очаги возгорания в целях предотвращения дальнейшего распространения огня. Высота полета вертолета при сбрасывании варьируется в зависимости от условий полета.

Отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Новосибирске, входит в состав общевойскового объединения ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении полка находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В и ударные вертолеты Ми-24.