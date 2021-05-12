Огромный косяк сельди снова выбросился на берег Сахалина

Огромный косяк сельди, ранее усеявший побережье в Макаровском округе Сахалина, дошел и до Поронайска.

Местные жители обнаружили выброшенную на берег рыбу прямо на центральном пляже - среди нее, как отмечается, наблюдали также и корюшку.

У берегов села Восточное - подобная картина. Люди приходят к берегу с ведрами, чтобы собрать сельдь, которая, по рассказам, чуть ли не сама прыгает им в ведра. Местные жители активно делятся увиденным в Сети.