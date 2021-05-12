Оливер Стоун обвинил США в «войне» против России

Американский режиссер и продюсер Оливер Стоун выразил мнение, что Соединенные Штаты ведут активную кампанию против России.

«Существует кампания, война против России на протяжении долгого времени», - сказал он в интервью The Washington Post.

По словам Стоуна, «война» началась после выступления Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. В ней российский президент говорил о том, что «однополярный мир не только неприемлем, но и вообще невозможен».

«В действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию», – акцентировал режиссер.

Стоун подчеркнул, что США необходимо поменять точку зрения и перестать стремиться к тому, чтобы быть единственной силой, контролирующей мир, поскольку «это самоубийственный путь».