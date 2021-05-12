Установлены симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Ученые, входящие в состав Международного консорциума по исследованию неврологической дисфункции, проанализировали данные более 3700 пациентов с COVID-19 и выявили, что проблемы в этой сфере возникают более чем у 80% из них, а риск смерти при наличии неврологических осложнений - возрастает сразу в шесть раз.

В статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open, отмечается, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19, - 82% из них имели симптомы неврологического характера. При этом примерно четыре из 10 инфицированных COVID-19, жаловались на головные боли, а трое из десяти - говорили о потере обоняния или вкуса.

Из неврологических диагнозов, которые поставили пациентам в клинике врачи, наиболее распространенным была острая энцефалопатия - почти 50%, затем шла - кома (17%) и инсульт (6%). Часто пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными.

Также медики установили, что наличие существовавших ранее у пациента неврологических состояния любого типа - от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера - увеличивает риск развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19.

В отчете отмечается, что в число тех, кто победил болезнь, также входят пациенты с неврологическими симптомами, они реабилитируются хуже и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные.