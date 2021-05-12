Авиакомпании России могут начать начислять мили привитым от коронавируса пассажирам

Российские авиакомпании могут начать начислять мили привитым от COVID-19 пассажирам. К запуску такой акции уже готовится авиакомпания S7 Airlines.

Отмечается, что объединение пассажиров попросило ведомство порекомендовать такую меру всем крупнейшим перевозчикам, тем самым предоставив всем вакцинировавшимся этим летом россиянам бонусы от 500 до 5 тысяч рублей. Речь идет не только об авиакомпаниях, но также и о такси, каршерингах и РЖД. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

Ожидается, что эта инициатива послужит стимулом для россиян прививаться, снизить риски «третьей волны» и ускорить открытие границ с другими странами. Эксперты же предполагают, что существенного воздействия на эпидемиологическую ситуацию в России инициатива не окажет, поскольку набор миль по большей части актуален для пассажиров, которые часто летают на самолетах, а это довольно незначительная часть населения страны, которая либо вакцинировалась, либо уже переболела новой коронавирусной инфекцией.

Как передают «Известия», обращение поступило в ведомство и находится на рассмотрении.