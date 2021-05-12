В Москве нарушено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за пассажира на пути
Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро увеличены из-за человека на пути.
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Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена нарушено из-за пассажира на пути. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного метрополитена.
«На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - уточняется в заявлении.
На данный момент составы постепенно вводятся в график.