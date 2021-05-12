В стране и мире В Москве нарушено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за пассажира на пути Светлана Головина Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро увеличены из-за человека на пути. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена нарушено из-за пассажира на пути. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного метрополитена. «На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - уточняется в заявлении. На данный момент составы постепенно вводятся в график. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика