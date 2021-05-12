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В МИД раскрыли источники кибератак на Россию в 2020 году

Алена Миронова
06:55 12.05.2021
В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, откуда были совершены кибератаки на Россию в 2020 году.
В МИД раскрыли источники кибератак на Россию в 2020 году
© Фото: pixabay.com
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Большая часть кибератак на Россию в 2020 году была осуществлена с адресов, зарегистрированных в США, Нидерландах и Германии. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов.

«По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», - передает РИА Новости слова дипломата.

Как отмечает Сыромолотов, нападениям были подвержены объекты, связанные с разработками вакцин, военно-промышленного комплекса, финансового сектора, государственного управления, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

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