В МИД раскрыли источники кибератак на Россию в 2020 году

Большая часть кибератак на Россию в 2020 году была осуществлена с адресов, зарегистрированных в США, Нидерландах и Германии. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов.

«По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», - передает РИА Новости слова дипломата.

Как отмечает Сыромолотов, нападениям были подвержены объекты, связанные с разработками вакцин, военно-промышленного комплекса, финансового сектора, государственного управления, науки, образования, здравоохранения и транспорта.