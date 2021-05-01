Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Звезде», чем может обуславливаться внезапное заметное похудение человека без специальных упражнений и диет. По словам специалиста подобное уменьшение массы тела - это болезненный симптом, который обычно является следствием болезни.

«Потому что просто так здоровый организм не худеет. Надо соблюдать диету, бегать-прыгать, и еще не факт, что ты при этом похудеешь», - отметил медик.

Болезней, которые могут вызвать подобные изменения в организме, достаточно много. Гинзбург отметил, что одной из самых частых причин самопроизвольной потери веса выступает хорошо известный эндокринологам тиреотоксикоз, то есть избыток гормонов щитовидной железы.

«Вторая вещь это любая такая интоксикация. Ну например глистная инвазия, туберкулез», - обозначил эксперт.

Третьей причиной, которой все очень опасаются, является опухоль. Как сообщил диетолог, один из ранних симптомов развития опухоли - это немотивированное похудение.

Гинзбург заключил, что похудению без видимых причин не стоит сразу радоваться. В некоторых ситуациях может так совпасть, что человек сам стремился сбросить лишние килограммы, но терпел неудачу, однако неожиданно все начало получаться. В таком случае первоначальное удовлетворение может в итоге перекрыться плохим самочувствием и недомоганием.