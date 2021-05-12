Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Мне бы в небо: молодые летчики ЦВО выполнили первые полеты на самолетах-разведчиках Су-24МР

Валентина Пескова
05:41 12.05.2021
Начинающие пилоты самостоятельно произвели разведку объектов условного противника на Су-24МР во время учения на полигоне в Курганской области, предварительно пройдя переобучение в центре Минобороны РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Молодые лейтенанты-летчики ЦВО, выпустившиеся из учебных заведений только в 2020 году, впервые выполнили самостоятельные полеты на разведку объектов условного противника на самолетах-разведчиках Су-24МР.

В ходе учения на полигоне в Курганской области молодые летчики впервые пилотировали самолеты-разведчики при выполнении учебно-боевых задач. Поднявшись в небо с аэродрома в Челябинской области и облетев местность, они раскрыли район дислокации огневых средств и объектов инфраструктуры условного противника. Собранные воздушными разведчиками данные они передали на командный пункт, чтобы там смогли принять решения об уничтожении, и дать целеуказания экипажам истребителей-бомбардировщиков Су-34 на нанесение бомбового удара.

Экипажи Су-24МР отработали одиночные полеты на малых и средних высотах от 300 до 3000 метров, взлеты и посадки днем в простых метеоусловиях.

Перед первыми полетами на разведку молодые экипажи прошли переобучение в Госцентре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ. Там они отрабатывали полеты на тренажерах, сдали зачеты и налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме «Шагол», отметили в пресс-службе главного военного ведомтва РФ.

В учении было задействовано 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, более 20 единиц наземной техники, и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:08 В стране и мире
Режим ЧС введен в Усинске Республики Коми из-за разлива нефти в реке Колве
03:39 В стране и мире
«Далее будет масштабнее»: ХАМАС запустил сотню ракет по израильскому городу Беэр-Шева
02:50 В стране и мире
Видео
Чрезвычайное положение и пожары: кадры из охваченного беспорядками израильского Лода
01:17 В стране и мире
Видео
«Они напуганы»: отец двух учеников из школы в Казани рассказал, что дети боятся идти учиться
00:52 В стране и мире
Мэр израильского города Лод призвал ввести армию из-за беспорядков
Популярное
Популярное
Видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Израиле попал на видео
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Видео
«Железный купол»: завораживающие кадры перехвата ракет в небе над Израилем
Видео
«Много окровавленных детей с пулевыми ранениями»: очевидец рассказала о трагедии в школе в Казани
Видео
В Сети появились кадры эвакуации детей из школы в Казани
Подозреваемый в стрельбе в казанской гимназии был отчислен за неуспеваемость
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.