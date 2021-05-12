Мне бы в небо: молодые летчики ЦВО выполнили первые полеты на самолетах-разведчиках Су-24МР

Молодые лейтенанты-летчики ЦВО, выпустившиеся из учебных заведений только в 2020 году, впервые выполнили самостоятельные полеты на разведку объектов условного противника на самолетах-разведчиках Су-24МР.

В ходе учения на полигоне в Курганской области молодые летчики впервые пилотировали самолеты-разведчики при выполнении учебно-боевых задач. Поднявшись в небо с аэродрома в Челябинской области и облетев местность, они раскрыли район дислокации огневых средств и объектов инфраструктуры условного противника. Собранные воздушными разведчиками данные они передали на командный пункт, чтобы там смогли принять решения об уничтожении, и дать целеуказания экипажам истребителей-бомбардировщиков Су-34 на нанесение бомбового удара.

Экипажи Су-24МР отработали одиночные полеты на малых и средних высотах от 300 до 3000 метров, взлеты и посадки днем в простых метеоусловиях.

Перед первыми полетами на разведку молодые экипажи прошли переобучение в Госцентре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ. Там они отрабатывали полеты на тренажерах, сдали зачеты и налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме «Шагол», отметили в пресс-службе главного военного ведомтва РФ.

В учении было задействовано 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, более 20 единиц наземной техники, и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.