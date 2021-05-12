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Российские саперы очистили местность от взрывоопасных предметов в районе Мадагиза в Нагорном Карабахе

Валентина Пескова
04:38 12.05.2021
Специалисты обезвредили на участке около 15 взрывоопасных предметов на окраине населенного пункта Мадагиз, а также очищая территорию вдоль трассы Мардакерт-Мадагиз.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российских миротворцев продолжают зачищать территорию Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

Военнослужащие РФ провели поиски снарядов и мин на окраине населенного пункта Мадагиз, а также вдоль трассы Мардакерт-Мадагиз. В итоге на данном участке были найдены и обезврежены около 15 взрывоопасных предметов.

Всего начиная с 23 ноября 2020 года военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования очистили от неразорвавшихся боеприпасов 2104 гектара территории, более 650 километров дорог, 1806 зданий, включая 30 социально значимых объектов, обнаружили и обезвредили 25611 взрывоопасных предметов.

Вся найденная взрывчатка вывозится и уничтожается на специально оборудованном для этого полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

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