Российский вратарь Кочетков подписал контракт с клубом NHL
Подписан контракт российского вратаря и клуба NHL.
© Фото: Joel Marklund ZUMAPRESS.com Globallookpress
Российский вратарь Петр Кочетков из нижегородского клуба «Торпедо» подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги Carolina Hurricanes.
Спортсмен в сезоне-2020/21 провел 10 матчей за подольский «Витязь» и нижегородское «Торпедо», в которых пропускал в среднем 2,65 гола, совершил 92,4% сэйвов и один шатаут.
Во втором раунде драфта Кочетков был выбран «Каролиной» под 36-м номером.
Ранее в рамках регулярного чемпионата NHL Minnesota Wild выиграла у Arizona Coyotes со счетом 4:0. Героем матча стал российский нападающий Кирилл Капризов, оформив свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге.