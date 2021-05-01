Российский вратарь Кочетков подписал контракт с клубом NHL

Российский вратарь Петр Кочетков из нижегородского клуба «Торпедо» подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги Carolina Hurricanes.

Спортсмен в сезоне-2020/21 провел 10 матчей за подольский «Витязь» и нижегородское «Торпедо», в которых пропускал в среднем 2,65 гола, совершил 92,4% сэйвов и один шатаут.



Во втором раунде драфта Кочетков был выбран «Каролиной» под 36-м номером.

Ранее в рамках регулярного чемпионата NHL Minnesota Wild выиграла у Arizona Coyotes со счетом 4:0. Героем матча стал российский нападающий Кирилл Капризов, оформив свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге.