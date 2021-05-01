Полиция Берлина провела жесткие задержания на демонстрации

Правоохранительные органы осуществили жесткие задержания участников демонстраций, организованных в Берлине в честь 1 мая. В ходе них, в частности, были применены спецсредства.

Согласно имеющейся информации, после выведения сотрудниками городской полиции части демонстрантов из колонны в связи с нарушением ими противоэпидемических ограничений, часть участников акции начала забрасывать полицейских бутылками и камнями. Помимо этого во время демонстрации были взорваны несколько петард и подожжены мусорные баки.

В настоящее время число задержанных и пострадавших в ходе мероприятий человек уточняется. Об этом пишет РИА Новости.