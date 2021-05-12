Корабли ЧФ стали больше выходить в море из-за активности НАТО

Подготовка надводных кораблей и катеров Черноморского флота во время зимнего периода обучения проходила в условиях интенсивного противодействия кораблям НАТО, которые начали активно действовать в Черном море.

«Наплаванность экипажей кораблей и катеров флота по количеству ходовых суток в зимнем периоде обучения увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и на 5% - у подводных лодок», - цитирует «Военный вестник Юга России» командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Это объясняется проведением на флоте оперативного исследовательского учения для противодействия кораблям НАТО, которые стали появляться в большом количестве в Черном море, а также введением в состав сил постоянной готовности малого ракетного корабля «Грайворон».

Генерал армии отметил высокую интенсивность подготовки в Каспийской флотилии, где проведено 44 тактических учения, а также два командно-штабных учения.

Кроме того, Александр Дворников сообщил, что на вооружение Южного военного округа поступил первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 «Витязь», который по своим характеристикам предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на новый образец.

В целом, по данным командующего войсками ЮВО, зенитные ракетные войска сейчас на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».