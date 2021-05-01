Три рыбака погибли во время шторма в Мурманской области

В Мурманской области в шторм попали восемь рыбаков на четырех лодках. Сообщается, что трое их них погибли, еще трое пропали без вести.

«По нашей информации, на промысел вышли четыре лодки, в каждой — по два рыбака. В настоящее время обнаружены трое рыбаков погибшими, двое выжили, поиски остальных еще продолжаются», - сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное следственное управление СК России на транспорте.

По предварительным данным, рыбаки не справились с управлением лодок в штормовую погоду.