Боевики за сутки совершили 41 обстрел в Идлибской зоне деэскалации

В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки был зарегистрирован 41 обстрел со стороны боевиков. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Александр Карпов.

Обстрелов со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил он.

«Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 41 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 21 обстрел, в провинции Латакия - 14 обстрелов, в провинции Алеппо - 3 обстрела, в провинции Хама - 3 обстрела», - сказал Карпов.

В ЦПВС призывали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.