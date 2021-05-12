Спорт ФК «Локомотив» в девятый раз завоевал Кубок России Алексей Курильченко Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. © Фото: Владимир Песня РИА Новости Читайте нас на: Московский футбольный клуб «Локомотив» выиграл в финальном матче Кубка России против самарского клуба «Крылья Советов». Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1. В составе «Локо» голы оформили Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. Для «Крыльев» единственный гол забил Владислав Сарвели. Таким образом, «Локомотив» в девятый раз завоевал Кубок России. Московский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика