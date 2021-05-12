В стране и мире Лавров: Россия готова сотрудничать с другими производителями вакцин от COVID-19 Кира Карон Лавров заявил, что Россия открыта по вопросу производства вакцин. © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от COVID-19. «Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 60 странах. И в большинство из этих стран уже первые партии (вакцины) поставляются. Конечно, мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия», - сказал Лавров. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Всемирную организацию здравоохранения признать вакцину от коронавируса «Спутник V». Он поблагодарил Россию за создание препарата и предоставление возможности сотрудникам ООН привиться им. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика