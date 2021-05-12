Лавров: Россия готова сотрудничать с другими производителями вакцин от COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от COVID-19.
«Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 60 странах. И в большинство из этих стран уже первые партии (вакцины) поставляются. Конечно, мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия», - сказал Лавров.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Всемирную организацию здравоохранения признать вакцину от коронавируса «Спутник V». Он поблагодарил Россию за создание препарата и предоставление возможности сотрудникам ООН привиться им.