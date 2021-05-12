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В Карелии из-за схода 19 вагонов грузового поезда прокуратура организовала проверку

Кира Карон
20:01 12.05.2021
По факту схода 19 вагонов грузового поезда в Карелии Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
© Видео: Карельская транспортная прокуратура © Фото: Карельская транспортная прокуратура
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В Карелии транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта из-за схода 19 вагонов грузового поезда.

© Карельская транспортная прокуратура

Происшествие произошло 12 мая в 13:28 на станции Заделье участка Петрозаводск – Медвежья Гора. Пострадавших в результате ЧП нет.

© Карельская транспортная прокуратура

На место схода выехал исполняющий обязанности Карельского транспортного прокурора Николай Вихров. По факту проверки будут применены меры реагирования.

© Карельская транспортная прокуратура

Ранее в Амурской области на перегоне Большая Омутная – Сгибеево Забайкальской железной дороги сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

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