В стране и мире В Карелии из-за схода 19 вагонов грузового поезда прокуратура организовала проверку Кира Карон По факту схода 19 вагонов грузового поезда в Карелии Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. © Видео: Карельская транспортная прокуратура © Фото: Карельская транспортная прокуратура Читайте нас на: В Карелии транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта из-за схода 19 вагонов грузового поезда. © Карельская транспортная прокуратура Происшествие произошло 12 мая в 13:28 на станции Заделье участка Петрозаводск – Медвежья Гора. Пострадавших в результате ЧП нет. © Карельская транспортная прокуратура На место схода выехал исполняющий обязанности Карельского транспортного прокурора Николай Вихров. По факту проверки будут применены меры реагирования. © Карельская транспортная прокуратура Ранее в Амурской области на перегоне Большая Омутная – Сгибеево Забайкальской железной дороги сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика