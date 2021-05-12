Армия Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении Алексей Курильченко Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе со своим армянским коллегой. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. «В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении Минобороны РФ. Ранее Шойгу заявил, что студенты всех федеральных государственных вузов получат возможность заниматься военной подготовкой. Декларация о перспективах развития системы военного обучения была принята в конце апреля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика