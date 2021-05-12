Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении
Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе со своим армянским коллегой.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном.
«В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Шойгу заявил, что студенты всех федеральных государственных вузов получат возможность заниматься военной подготовкой. Декларация о перспективах развития системы военного обучения была принята в конце апреля.