Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Франция насилия»: почему Пятая республика так близка к гражданской войне

Алексей Курильченко
Павел Ремнев
20:30 12.05.2021
Во Франции участились столкновения с полицией, словно страна превратилась в гетто.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jeremias Gonzalez Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Столкновения с полицией, сожженные машины, разбитые витрины магазинов, убийства силовиков - такие кадры во Франции больше никого не удивляют. Не только Париж и крупные города - кажется, вся страна погрузилась в атмосферу насилия и страха. На юге Франции мигранты атаковали полицейских, которые потребовали соблюдать комендантский час.

Президенту Макрону уже угрожают гражданской войной. И это вовсе не радикалы - террористы. Военные - опора власти - прямо говорят: «мы готовы взяться за оружие и сами навести порядок в стране. Во имя республики - ведь вы, господин президент, похоже, забыли о своем долге».

«Действуйте, дамы и господа. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», - говорится в тексте письма военных.

Это уже второе письмо властям Пятой республики. Сначала выступили отставные генералы, заявив, что мигранты агрессивно устанавливают свои порядки. Только за эту неделю - серия нападений на полицейских. В коммуне Мюро служебную машину забросали камнями и бутылками. Майор полиции получил травму лица. Коммуна Пуасси - патрульный автомобиль забросали коктейлями Молотова. В Лионе возбуждено дело из-за угроз в адрес целого подразделения - неизвестные обещают расправиться с членами специальной полицейской бригады. Старая добрая Франция уже давно не похожа на себя - вместо единой страны как будто государство третьего мира, разделенное на гетто. В одних живут мигранты, а в других, - коренные французы, которые теперь боятся выходить на улицы.

«Часть населения нашей страны просто не хочет считать себя французами. Вы можете их видеть изо дня в день - телевидение говорит о таких конфликтах в городах, убийствах, которые мы видели в последние дни. Для меня эти вещи показывают, что есть люди, которые не хотят становиться французами», - заявил генерал в отставке Эммануэль де Ричуфц. 

И когда президент Макрон пообещал разобраться, но не с проблемой, а с авторами письма - в защиту выступили уже военнослужащие из действующей армии. Ветераны конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке призывают государство дать отпор экстремистам, пока не стало слишком поздно.

«Те, кто правит нашей страной, обязательно должны найти в себе смелость устранить эту опасность. Для этого зачастую достаточно всего лишь применить действующие законы. Больше нельзя тянуть, иначе назавтра конец этому хаосу положит гражданская война, и жертвы, ответственность за которые будет на вас, будут исчисляться тысячами», - говорится в заявлении военных.

Открытое письмо военных уже подписали более четверти миллиона человек. Похоже, эти мысли разделяет значительное количество жителей Франции. Слишком хорошо все помнят прошлый год - зверское убийство школьного учителя Самюэля Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Затем последовали нападения на прихожан христианского храма в Ницце, атаки в Париже, в Авиньоне.

«На протяжении 30 лет я служу этой стране. Я полностью погрузился в эту реальность давным-давно. Нас, полицейских и жандармов, тошнит от этой беспечности. Мы живем надеждой - надеждой поменять ситуацию. Сегодня это Франция насилия, Франция неуважения, беспорядка и хаоса. И ничего не меняется», - заявил капитан французской полиции Эрве Моро.

Наступает, пожалуй, один из самых острых моментов противостояния между мусульманами-иммигрантами, которые хотят жить в Пятой республике по своим традициям, и светского государства, отстаивающего традиционные европейские ценности. 

«Совершенно ясно, что такая ситуация нетерпима, либеральные подходы не работают.  Французы все же хотят, чтоб Франция осталась Францией и очевидно понятна мотивация французских военных, которые являются последним рубежом в сложившейся ситуации», считает политолог Иван Коновалов.

Политика мультикультурализма, когда Старый свет с распростертыми объятиями принимал мигрантов из бывших колоний, - давно доказала свою несостоятельность. И сегодня становится очевидно, что  миллионы людей с чуждой культурой  не растворились среди европейцев, а напротив отстаивают свои ценности и идеалы. В ответ - правые партии по всей Европе только набирают популярность. И похоже, что французская армия здесь не исключение. Расследования министерства обороны Германии, показало, что среди военнослужащих отряда специального назначения бундесвера распространены нацистские идеи. Тревожный сигнал - что Старый свет больше не готов мириться с чужой культурой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:13 В стране и мире
Видео
«Более 130 ракет»: опубликованы кадры массированной ракетной атаки по Израилю
19:22 В стране и мире
Лавров провел телефонные переговоры с Блинкеном
18:39 В стране и мире
Видео
Стрелок из Казани арестован на два месяца
14:54 Армия
Правительство одобрило проект создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана
13:41 Армия
Видео
Впервые довузовское учреждение Минобороны будет построено в один этап менее чем за год
Популярное
Популярное
Видео
Дело пахнет клофелином: анестезиолог провела эксперимент по установлению смертельной дозы препарата
Видео
«Ничего, кроме хорошего»: мать бывшего ученика рассказала о казанской школе
В WhatsApp объяснили, как будут «отключать» пользователей
Видео
В Казани простились с учительницей, заслонившей собой ученика
Видео
«Полчаса бродил по школе»: корреспонденты «Звезды» проверили учреждения на безопасность
Видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Израиле попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.