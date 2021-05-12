«Франция насилия»: почему Пятая республика так близка к гражданской войне

Столкновения с полицией, сожженные машины, разбитые витрины магазинов, убийства силовиков - такие кадры во Франции больше никого не удивляют. Не только Париж и крупные города - кажется, вся страна погрузилась в атмосферу насилия и страха. На юге Франции мигранты атаковали полицейских, которые потребовали соблюдать комендантский час.

Президенту Макрону уже угрожают гражданской войной. И это вовсе не радикалы - террористы. Военные - опора власти - прямо говорят: «мы готовы взяться за оружие и сами навести порядок в стране. Во имя республики - ведь вы, господин президент, похоже, забыли о своем долге».

«Действуйте, дамы и господа. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», - говорится в тексте письма военных.

Это уже второе письмо властям Пятой республики. Сначала выступили отставные генералы, заявив, что мигранты агрессивно устанавливают свои порядки. Только за эту неделю - серия нападений на полицейских. В коммуне Мюро служебную машину забросали камнями и бутылками. Майор полиции получил травму лица. Коммуна Пуасси - патрульный автомобиль забросали коктейлями Молотова. В Лионе возбуждено дело из-за угроз в адрес целого подразделения - неизвестные обещают расправиться с членами специальной полицейской бригады. Старая добрая Франция уже давно не похожа на себя - вместо единой страны как будто государство третьего мира, разделенное на гетто. В одних живут мигранты, а в других, - коренные французы, которые теперь боятся выходить на улицы.

«Часть населения нашей страны просто не хочет считать себя французами. Вы можете их видеть изо дня в день - телевидение говорит о таких конфликтах в городах, убийствах, которые мы видели в последние дни. Для меня эти вещи показывают, что есть люди, которые не хотят становиться французами», - заявил генерал в отставке Эммануэль де Ричуфц.

И когда президент Макрон пообещал разобраться, но не с проблемой, а с авторами письма - в защиту выступили уже военнослужащие из действующей армии. Ветераны конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке призывают государство дать отпор экстремистам, пока не стало слишком поздно.

«Те, кто правит нашей страной, обязательно должны найти в себе смелость устранить эту опасность. Для этого зачастую достаточно всего лишь применить действующие законы. Больше нельзя тянуть, иначе назавтра конец этому хаосу положит гражданская война, и жертвы, ответственность за которые будет на вас, будут исчисляться тысячами», - говорится в заявлении военных.

Открытое письмо военных уже подписали более четверти миллиона человек. Похоже, эти мысли разделяет значительное количество жителей Франции. Слишком хорошо все помнят прошлый год - зверское убийство школьного учителя Самюэля Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Затем последовали нападения на прихожан христианского храма в Ницце, атаки в Париже, в Авиньоне.

«На протяжении 30 лет я служу этой стране. Я полностью погрузился в эту реальность давным-давно. Нас, полицейских и жандармов, тошнит от этой беспечности. Мы живем надеждой - надеждой поменять ситуацию. Сегодня это Франция насилия, Франция неуважения, беспорядка и хаоса. И ничего не меняется», - заявил капитан французской полиции Эрве Моро.

Наступает, пожалуй, один из самых острых моментов противостояния между мусульманами-иммигрантами, которые хотят жить в Пятой республике по своим традициям, и светского государства, отстаивающего традиционные европейские ценности.

«Совершенно ясно, что такая ситуация нетерпима, либеральные подходы не работают. Французы все же хотят, чтоб Франция осталась Францией и очевидно понятна мотивация французских военных, которые являются последним рубежом в сложившейся ситуации», считает политолог Иван Коновалов.

Политика мультикультурализма, когда Старый свет с распростертыми объятиями принимал мигрантов из бывших колоний, - давно доказала свою несостоятельность. И сегодня становится очевидно, что миллионы людей с чуждой культурой не растворились среди европейцев, а напротив отстаивают свои ценности и идеалы. В ответ - правые партии по всей Европе только набирают популярность. И похоже, что французская армия здесь не исключение. Расследования министерства обороны Германии, показало, что среди военнослужащих отряда специального назначения бундесвера распространены нацистские идеи. Тревожный сигнал - что Старый свет больше не готов мириться с чужой культурой.