Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В подмосковном Литвиново из-за порывистого ветра в жилом доме снесло крышу: видео

Кира Карон
19:21 12.05.2021
Во время урагана из-за порывистого ветра снесло крышу дома.
© Видео: Мой город Щелково, ВКонтакте © Фото: Мой город Щелково, ВКонтакте
Читайте нас на:

В Щелковском районе в поселке Литвиново во время урагана из-за порывистого ветра в жилом доме снесло крышу. На кадрах видно, как ветер «отрывает» покрытие дома. Деревья, которые стоят около дома подгибаются из-за сильного ветра в разные стороны.

Было эвакуировано четыре подъезда. Повреждено три автомобиля. Среди жителей пострадавших нет, сообщает Администрация Щелково на странице во «ВКонтакте».

На данный момент на месте развернут оперативный штаб, работает комиссия по ЧС под руководством Главы городского округа Андрея Булгакова. На месте прорабатывается вопрос о проведении полной замены кровельного покрытия.

Также в Москве прошел дождь с грозой и ветер с порывами до 16 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба столичного главного управления МЧС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:22 В стране и мире
Лавров провел телефонные переговоры с Блинкеном
18:39 В стране и мире
Видео
Стрелок из Казани арестован на два месяца
14:54 Армия
Правительство одобрило проект создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана
13:41 Армия
Видео
Впервые довузовское учреждение Минобороны будет построено в один этап менее чем за год
15:14 В стране и мире
СК: неадекватное состояние стрелка из Казани препятствует проведению следственных действий
Популярное
Популярное
Видео
Дело пахнет клофелином: анестезиолог провела эксперимент по установлению смертельной дозы препарата
Видео
«Ничего, кроме хорошего»: мать бывшего ученика рассказала о казанской школе
В WhatsApp объяснили, как будут «отключать» пользователей
Видео
В Казани простились с учительницей, заслонившей собой ученика
Видео
«Полчаса бродил по школе»: корреспонденты «Звезды» проверили учреждения на безопасность
Видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Израиле попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.