В подмосковном Литвиново из-за порывистого ветра в жилом доме снесло крышу: видео

В Щелковском районе в поселке Литвиново во время урагана из-за порывистого ветра в жилом доме снесло крышу. На кадрах видно, как ветер «отрывает» покрытие дома. Деревья, которые стоят около дома подгибаются из-за сильного ветра в разные стороны.

Было эвакуировано четыре подъезда. Повреждено три автомобиля. Среди жителей пострадавших нет, сообщает Администрация Щелково на странице во «ВКонтакте».

На данный момент на месте развернут оперативный штаб, работает комиссия по ЧС под руководством Главы городского округа Андрея Булгакова. На месте прорабатывается вопрос о проведении полной замены кровельного покрытия.

Также в Москве прошел дождь с грозой и ветер с порывами до 16 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба столичного главного управления МЧС.