«Максимально поддержать людей»: министры отчитались перед депутатами о работе за прошлый год

Встреча Мишустина и Володина в этом году далеко не первая. Готовились к отчету кабмина основательно, еще с марта. Глава правительства провел с депутатами несколько консультаций. 2020 год был очень непростым - пандемия, санкции. Обеим ветвям власти хватило работы.

«Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 триллиона рублей. Много это или мало? Для сравнения, это выше 10% всего федерального бюджета страны. В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране», - заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Весна и лето прошлого года, вспоминает вице-премьер РФ Татьяна Голикова, - время, когда важные решения принимали буквально за сутки. Чтобы не в пандемию не исчез малый бизнес, чтобы не случилось кризиса безработицы и тотальной нищеты.

«Это были и демографические пособия. Это были и пособия по поддержке тех, кто потерял работу. И для малообеспеченных. Вы знаете, что впервые ввели пособия по малообеспеченности от трех до семи лет», - отметила Голикова.

Отчет правительства - формат живой. Здесь задают вопросы. И выступают лидеры фракций. Владимир Жириновский всю свою энергию обрушивает на беспечных коллег.

«Мы же не бережем своих людей. Коммунисты больше всего без масок. Двух похоронили. И "Единая Россия" одного похоронила. Вам не жалко ваших депутатов! Их нету, они гниют в сырой земле!» - возмущается лидер ЛДПР.

Глава правительства согласен: надо быть осмотрительнее. И обязательно - он сделал это и сам - вакцинироваться. Ситуация, рассказывает министр здравоохранения, сейчас парадоксальная: Россия поставляет вакцину «Спутник V» в 32 страны, а у нас привито меньше 15% населения.

«Нельзя рисковать, абсурдно рисковать. Мы же видим вот этот "авось", который еще присутствует, пока гром не грянет. Это тоже, наверное, надо в ментальности нашей менять», - считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вторая после пандемии проблема, которую сейчас решают в правительстве, - борьба с бедностью. Рост зарплат не поспевает за инфляцией, критикует кабмин лидер фракции КПРФ.

«Надо иметь в виду что ВВП последние 10 лет у нас рос на 0,9%. Мы продвинулись на 9% за 10 лет, США - на 16, Европа - на 32, Китай - на 101%», - отметил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Чтобы повысить уровень жизни людей, власти делают много: создают единую цифровую платформу занятости - чтобы легче было найти работу - повышают пособие по безработице, снижают налоги для бизнеса. А еще - правительство вынуждено ставить на место крупные компании и ретейлеров, которые в это непростое время искусственно завышают цены.

«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России. Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», - отметил Мишустин.

Регионы развивать тоже планируют - за счет субсидий, инвестиционных программ и новой инфраструктуры. Одним из главных приоритетов Мишустин назвал развитие сел и малых городов.

После отчета правительства Михаил Мишустин встречается с лидерами фракций. Это возможность не только ответить на вопросы, но и выслушать предложения депутатов. А их более сотни. И как показывает опыт предыдущих лет, многие из них скоро станут частью законопроектов и государственных программ.