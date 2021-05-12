Удары по кварталам, жертвы и взаимные обвинения: как развивается палестино-израильский конфликт

Ближний Восток захватывают хаос и насилие. В ответ на массированный ракетный обстрел израильская армия нанесла удары по сектору Газа. Счет погибших уже идет на десятки.

«Что я могу сказать? Это преступление. Они были гражданскими: женщина, дети, парикмахер и владелец магазина. Все они находились здесь в момент обстрела. Мы мирные граждане, спящие в своих домах», - сказал житель сектора Газа Абед Алдаях, комментируя гибель мирных жителей.

Серия мощных взрывов сотрясает самый центр палестинского анклава. Если раньше огонь велся исключительно по военным целям, то теперь - по жилым домам, где, как считает Израиль, скрываются террористы - активисты движения ХАМАС. Местное население предупреждают за час до обстрела.

«В настоящий момент наша операция в самом разгаре. Мы атаковали уже сотни объектов боевиков из группировок ХАМАС и "Исламский джихад"* на территории сектора Газа, и это только начало. ХАМАС и "Исламский джихад"* дорого заплатят за то, что они совершили, это я вам говорю. Они заплатят за все своей кровью», - отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Яркие сполохи - следы ракет, выпущенных из сектора Газа минувшей ночью, осветили дома жителей Тель-Авива и расположенных рядом с ним городов. Завораживающее огненное шоу словно игра в пинг-понг. Светящиеся шары бьются о систему ПРО Израиля «Железный купол», в которой в этот раз обнаружилась брешь.

Одна из ракет угодила в автобус, в котором лишь чудом не оказалось людей. Другие попали в жилые дома, убив как минимум трех женщин. Больше ста человек пострадали.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как взрывной волной сбивает с ног сотрудника магазина. Люди бегут в бомбоубежища, которые оборудованы всем необходимым.

Аэропорт Бен-Гурион ненадолго даже пришлось закрывать из-за обстрела. Поднимать самолеты в воздух было небезопасно: ракеты заполонили все пространство над городом.

«Всю ответственность за последствия и их масштабы несет тот, кто поджег Иерусалим и мечеть Аль-Аксу, распространив пламя на Газу, то есть оккупационные власти», - считает лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

Наряду с внешней угрозой Израилю предстоит отражать и внутреннюю. Десятки городов со смешанным арабо-израильским населением охвачены беспорядками. Возмущенные тем, что происходит в секторе Газа, забрасывают полицейских «коктейлями Молотова».

Взрывоопасная ситуация возникла после того, как несколько арабских семей получили ордер на выселение. До нескольких тысяч палестинцев принялись демонстративно собирать самодельное оружие в знак протеста против празднования Дня Иерусалима, когда восточная часть города после Шестидневной войны присоединилась к Израилю. Для разгона толпы полиция применила резиновые пули. В ответ в сторону правоохранителей полетели камни.

Уже в ближайшие часы Совбез ООН проведет экстренное заседание. Но пока, судя по действиям и тем заявлениям, что звучат с обеих сторон, разрешить этот конфликт удастся не скоро.

*«Исламский джихад» - организация, запрещенная на территории РФ.