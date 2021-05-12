Армия Колеса помнят брусчатку: «Ярсы» Тейковского соединения вернулись в Ивановскую область после парада в Москве Тимур Шерзад Вернувшимся военнослужащим провели торжественную встречу с хлебом и солью. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Личный состав и военная техника Тейковского ракетного соединения, задействованные в Параде Победы на Красной площади, прибыли обратно в место постоянной дислокации в Ивановской области. Успешно поучаствовав в главном параде страны, ракетчики совершили марш более четырех сотен километров - из Москвы в город Тейково Ивановской области. Сотня километров марша пролегала по сложным участкам дорог. Напомним - в этом году по брусчатке прошли три автономных пусковых установки подвижного комплекса «Ярс». Вернувшимся военнослужащим провели торжественную встречу с хлебом и солью. Что же до техники, то ее ждет регламентное обслуживание, после чего она вновь заступит на дежурство по охране суверенитета России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика