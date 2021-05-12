Три вертолета прибыли в Жуковский для доставки в больницы пострадавших в Казани
Пострадавшие в Казани будут доставлены в московские больницы на вертолетах.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Алексей Леонов, РИА Новости
В аэропорт в подмосковном Жуковском прибыли три вертолета Московского авиационного центра. Они доставят пострадавших при стрельбе в казанской гимназии в больницы Москвы.
«Пострадавших доставят в больницы три вертолета Московского авиационного центра», - сообщает источник РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в Жуковском приземлился спецборт МЧС, на котором пострадавшие были доставлены в Жуковский. Все раненые будут доставлены в федеральные клиники столицы.