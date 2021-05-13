Люди особого сплава: каким был боевой путь близнецов-Героев СССР братьев Луканиных

Пожилой врач полевого госпиталя в Полтаве решил, что у него от усталости двоится в глазах: рядом лежали бойцы, похожие друг на друга как две капли воды, даже забинтованы они были одинаково. Доктор заглянул в документы: в них значилось «Луканин Яков Ефимович, ранение в голову», рядом - «Луканин Дмитрий Ефимович, ранение в голову». Единственные близнецы-Герои СССР и вправду были феноменально похожи, практически в один день женились, почти одновременно стали отцами, всегда работали вместе. В их удивительной способности жить на одной волне и заключался главный секрет их знаменитого артиллерийского мастерства. Но есть еще одно, что объясняет, почему Луканины стали легендами армии: когда началась война, братьям было уже за сорок, и они, как высококлассные специалисты, имели бронь от призыва. Но отказались от нее. Даже после ранения, когда командование решило их поберечь и направило в запасной полк, Луканины добились возвращения на передовую. Братья просто не привыкли отлынивать, пока дело еще не сделано, а враг не разбит до конца.
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