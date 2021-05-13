Вопросы истории Вопросы истории Люди особого сплава: каким был боевой путь близнецов-Героев СССР братьев Луканиных Игорь Свеженцев Егор Левин В чем был главный секрет воинского мастерства и удачи братьев? Как бывшим строителям удалось стать самыми результативными асами-артиллеристами? © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Пожилой врач полевого госпиталя в Полтаве решил, что у него от усталости двоится в глазах: рядом лежали бойцы, похожие друг на друга как две капли воды, даже забинтованы они были одинаково. Доктор заглянул в документы: в них значилось «Луканин Яков Ефимович, ранение в голову», рядом - «Луканин Дмитрий Ефимович, ранение в голову». Единственные близнецы-Герои СССР и вправду были феноменально похожи, практически в один день женились, почти одновременно стали отцами, всегда работали вместе. В их удивительной способности жить на одной волне и заключался главный секрет их знаменитого артиллерийского мастерства. Но есть еще одно, что объясняет, почему Луканины стали легендами армии: когда началась война, братьям было уже за сорок, и они, как высококлассные специалисты, имели бронь от призыва. Но отказались от нее. Даже после ранения, когда командование решило их поберечь и направило в запасной полк, Луканины добились возвращения на передовую. Братья просто не привыкли отлынивать, пока дело еще не сделано, а враг не разбит до конца. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Яков и Дмитрий Луканины родились в большой крестьянской семье. Они были седьмым и восьмым ребенком, поэтому очень рано приучились к труду. Вместе со своим отцом братья «ходили в отход» - ездили из деревни в город на заработки, строили дома и хозяйственные сооружения. В 1920 году братьев призвали в армию. Демобилизовались они через четыре года, вернулись домой, начали растить лен и продолжили работать на стройках. И всегда были неразлучны. Братья даже влюбились практически одновременно, и, когда после совместной свадьбы привели жен в дом, стало тесновато. В семье, в которой оказалось уже 17 человек, приняли решение построить для братьев два новых дома. Война застала их на строительстве авиазавода. Братьев эвакуировали на Урал и дали бронь от призыва, но сами они не могли с этим смириться и, после долгих усилий, смогли добиться направления в действующую армию. К тому моменту Яков и Дмитрий уже освоили артиллерийскую технику. «Ну артиллеристы, противотанкисты - это, ну не скажу, что особая каста, но это была особая категория артиллеристов. Их, эту категорию называли часто "Прощай Родина", они вплотную сталкивались с немецкими танками. Очень часто расчеты погибали или целиком, или большей частью. Поэтому к ним было совершенно особое уважение и среди самих артиллеристов, и среди представителей других родов войск», - рассказал старший научный сотрудник Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Юркевич. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В октябре 1942 года 8-я батарея, в которой служили Луканины, заняла позиции под Сталинградом. За несколько дней братья и их товарищи привыкли к артобстрелам и бомбежкам, и с ожесточением наносили удары по врагу, да так успешно, что заслужили благодарность от командования. Летом 1943 года главной проблемой Красной армии стали новые немецкие танки и самоходки с толстой броней, противопоставить которым можно было лишь артиллерию. Главными их уязвимыми чертами были борта и ходовая часть, но кроме хорошей защиты боевые машины имели еще и мощные орудия. Противостояли им в основном советские Т-34, которым требовалось подойти на расстояние в 400-500 метров, чтобы выстрел по противнику стал сколько-то значимым. Уничтожить врага, не становясь при этом мишенью, можно было только из засады. Яков и Дмитрий Луканины воевали на юге Курской дуги, на Воронежском фронте. Их 92-я стрелковая дивизия оказалась на острие немецкого наступления, и именно на долю близнецов выпало проверить на себе эффективность засад против танковой силы противника. Яков был заряжающим пушки ЗИС-3, а Дмитрий - наводчиков. Они ласково называли свое орудие «Зося». До 1943 года немцы стабильно «переигрывали» советских солдат в артиллерийских дуэлях. Но все изменилось на Курской дуге: братья и их сослуживцы умело окопали пушку, расположив ее аккурат сбоку от вражеского танкового марша; первыми двигались «Тигры». Дмитрий открыл огонь, когда до цели оставалось около 300 метров. «Борьба с танками требовала огромной выдержки, огромного самообладания и огромного мужества. Потому что очень сложно элементарно не побежать, когда на тебя двигается даже не один танк. Один-то, бог с ним, его подбить еще не так сложно, а когда пушка твоя одна, а танков несколько - вот здесь уже действительно очень трудно спокойно прицелиться», - пояснил старший научный сотрудник Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Юркевич. Повергнув четыре немецких танка, братья получили не только новые звания, но и ранения. Однако главное их сражение еще было впереди - немецкие войска, получив достойный отпор, начали стремительное наступление на берега Днепра. После самоотверженного близкого боя, в котором братья, рискуя собственными жизнями, поразили четыре тяжелых и два легких немецких танка. Немецкое контрнаступление было сорвано, но Яков и Дмитрий в пылу сражения не заметили, как осколки разрывавшихся немецких снарядов ранили их обоих в головы. После лечения в госпитале их отправили в запасной полк, где они изнывали, постоянно желая вернуться на передовую к товарищам. В одну из майских ночей 1944 года Дмитрий читал старую газету, уже основательно разодранную на самокрутки. Глаз наткнулся на Указ о присвоении звания Героев Советского Союза: «Дмитрий Ефимович» прочел он. Дальше было оторвано. Следом в тексте шел «Яков Ефимович». Однако брата это не вдохновило - близнецы сошлись на том, что Яковов и Дмитриев много и без них. Но на следующий день лейтенант из штаба велел братьям немедленно явиться к командиру - как оказалось, речь в газете все же шла именно о них: 24 апреля 1944 года Дмитрию и Якову Луканиным присвоили высокие звания Героев Советского Союза. Первое, что попросили братья, когда им прикалывали золотые звезды - разрешить вернуться на фронт. Теперь им уже никто не мог отказать. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» 19 ноября 1944 года Луканиных вызвали в столицу на празднование дня артиллерии. В Москву тогда со всех фронтов съехались Герои Советского Союза. Близнецы встречались с начальником артиллерии Красной армии, главным маршалом артиллерии Николаем Вороновым. Героям дали отпуск, чтобы они смогли навестить семьи, которых не видели с самого начала войны. Дмитрий и Яков отправились на родину в село Любимово. Свой боевой путь братья Луканины закончили в столице Австрии Вене 13 апреля 1945 года. На их счету к тому моменту числилось 37 танков и бронетранспортеров и около шестисот немецких солдат и офицеров. Боевой славой Якова и Дмитрия до сих пор гордятся во всей Калужской области. Именами братьев названы улица их родного города, а в 1965 году деревню Любилово переименовали в деревню Луканино. В новом микрорайоне в Калуге также есть улица братьев Луканиных. По числу уничтоженной техники близнецы возглавили список советских асов-артиллеристов. За время войны братья получили 17 благодарностей от Верховного Главнокомандующего. После войны Яков стал председателем колхоза в своем селе и депутатом Калужского областного совета, Дмитрий дважды избирался в Верховный совет СССР. Вот только пожили братья после войны недолго: Яков умер в 1951 году, прямо на краю поля, которое собирался пахать. Через десять лет не стало и Дмитрия. Словно уставшие работники, они легли отдохнуть после тяжких трудов, до конца исполнив свой долг, победив врага и защитив Родину. В чем же был секрет воинского мастерства и удачи Луканиных? Как бывшим строителям удалось стать самыми результативными асами-артиллеристами? Смотрите в новом выпуске программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда», а также на канале в Youtube и приложении SMART.TV. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика