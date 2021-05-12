В стране и мире В Волгограде задержаны подозреваемые в многомиллионной краже из ювелирного салона Кира Карон Сотрудники МВД задержали подозреваемых в многомиллионной краже из ювелирного салона. © Фото: МВД РФ Читайте нас на: В Волгограде сотрудниками МВД задержаны злоумышленники, которые подозреваются в многомиллионной краже. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Волгоградской и Ростовской областей, а также из Республики Беларусь пресечена деятельность межрегиональной этнической группы, участники которой подозреваются в многомиллионной краже», - говорится в сообщении Волк. В конце подозреваемые вскрыли окно ювелирного салона и проникли внутрь.

Там они разбили витрины, похитили часы и украшения из драгоценных металлов. Ущерб составляет почти 45 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика