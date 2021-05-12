В Волгограде задержаны подозреваемые в многомиллионной краже из ювелирного салона
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в многомиллионной краже из ювелирного салона.
© Фото: МВД РФ
В Волгограде сотрудниками МВД задержаны злоумышленники, которые подозреваются в многомиллионной краже. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Волгоградской и Ростовской областей, а также из Республики Беларусь пресечена деятельность межрегиональной этнической группы, участники которой подозреваются в многомиллионной краже», - говорится в сообщении Волк.
В конце подозреваемые вскрыли окно ювелирного салона и проникли внутрь.
Там они разбили витрины, похитили часы и украшения из драгоценных металлов. Ущерб составляет почти 45 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.