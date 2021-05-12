Российские военные привезли в детский дом в Латакии генератор и другие важные для проживания детей вещи

Грузовик подарков для самых маленьких воспитанников детского дома в Латакии - с плюшевыми медведями, зайцами, а еще - российскими сладостями - доставил оставшимся без родителей сирийским детям немало радости. Пережив потерю родственников, они уже научились радоваться мелочам.

«Дети рады любым подаркам, рады вниманию. Посмотрите, как они играют, общаются. Это очень ценно, такие моменты очень важны для них - они счастливы и радостны. Спасибо вам большое, спасибо за такие подарки из России», - говорит воспитатель детского дома Саусан Сабуни.

Этих детей объединяет одна история на всех - история детей войны. Когда в Сирии начались боевые действия, в относительно спокойную Латакию стали со всей страны свозить детей, оставшихся без родителей. Их много и сейчас. Мухаммеду Катруну уже 12 лет. Четыре из них мальчик находится в этом доме. Его отец - погиб, а мать самостоятельно не смогла обеспечить детей. Главный подарок от общественных организаций из Красногорска и Североморска - во дворе интерната: это - большой генератор.

Российские военные в детском доме - частые гости. Не так давно они приезжали в интернат и интересовались, в чем именно нуждаются дети. Частые отключения электричества - одна из пока еще главных сложностей, из-за которой приходится откладывать занятия. Поэтому мощный генератор включили тут же, не откладывая.

«Мы прошли и посмотрели весь детский дом, увидели, что есть необходимость и в постельном белье, и в компьютерной технике, телевизорах. Мягкие игрушки нужны, которым вы видели как дети сегодня радуются. Все это обсудили и составили список первоочередной помощи. И, что самое главное, я уверен - это не разовая акция, а дальнейшее многогранное сотрудничество России и Сирии», - рассказал заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин .

А еще российские военные привезли в детский дом большой телевизор, чтобы дети смогли собираться перед большим экраном и смотреть любимые мультфильмы. В знак благодарности российским военным, воспитанники интерната приготовили концертную программу.