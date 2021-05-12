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Эксперт объяснил, какие последствия ждут человека при попадании «черной плесени»

Светлана Головина
13:50 12.05.2021
Специалист по биологической защите рассказал, почему при появлении вирусов в воде важно исключить все возможные пути его распространения к человеку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Custom Medical Stock Photo, Globallookpress
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На берегу реки Ганг вдоль границы индийских северных штатов Уттар-Прадеш и Бихар обнаружены десятки неопознанных тел, предположительно скончавшихся от коронавируса или «черной плесени». Местные власти намерены решить проблему в ближайшее время и установить причину их появления в святом источнике страны.

По информации СМИ, местные жители опасаются за свое здоровье и экологическую обстановку региона, так как на протяжении нескольких дней в воздухе ощущается противный специфический запах.

К каким последствиям могут привести подобные ситуации, «Звезде» рассказал специалист по биологической защите Георгий Фролов.

«Подобное категорически делать нельзя. Особенно в условиях их проживания, где интенсивное излучение, специфический климат, острая пища, проблемы с гигиеной и водой. COVID воздействует на более слабые места иммунной защиты. В данном случае у них наименее защищенным является кожа. Вирус поражает кожу и происходит омертвление клеток. Как только они перестают быть живыми при живом человеке, на кожу начинают садиться опасные виды грибов, которые обычно садятся на неживую материю, в частности, "черная плесень"», - пояснил специалист.

При появлении «черной плесени» защитные функции кожи полностью пропадают. От нее разлагается все, в том числе, и строительные материалы. При появлении «черной плесени» в воде начнется активная реакция - грибницы начнут прогрессировать в росте, в результате чего воду нельзя использовать.

По словам Фролова, в воде будут присутствовать фрагменты, в частности, вирусы, которые имеют способность оседать и попадать на живых людей. Поскольку Ганг в Индии считается святой рекой и в нем постоянно проводят обряды и омовения, то распространение заразы между гражданами будет происходить очень быстро.

«Река станет источником распространения вирусов различными путями. При употреблении такой воды даже после дезинфекции может произойти заражение вирусами и грибками через ЖКТ. В случае омовения поражены окажутся поврежденные участки кожи, после чего человек станет источником распространения инфекции», - отметил специалист.

Эксперт акцентировал, что единственным способом обезопасить граждан от инфекции является исключение всех возможных путей распространения.

С 5 мая ежедневный прирост зараженных не опускается ниже 400 тысяч заболевших. Общее число заразивших превышает 22,2 миллиона человек. Вместе с тем,

на фоне обострения ситуации с COVID-19 растет и количество случаев редкой болезни мукормикоза, которую еще называют «черной плесенью».  

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