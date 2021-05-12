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«Поезд» из спутников Starlink пролетел над Долгопрудным: видео

Егор Левин
14:20 12.05.2021
На ночном сумеречном небе летящие объекты выглядели как едва заметные точки, однако это не мешало наблюдать за траекторией их движения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Поезд» из спутников Starlink, 24 группу которых запустили в конце апреля, пролетел над Долгопрудным вечером 11 мая. Прошедшее с момента их старта время увеличило расстояние между летящими объектами, но общий вид цепочки удалось сохранить.

На кадрах видны несколько пролетающих спутников. На ночном сумеречном небе они выглядели как едва заметные точки. Однако это не мешало наблюдать за траекторией их движения.

Между тем 9 мая стартовала очередная порция из 60 интернет-спутников компании SpaceX. Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал.

Напомним, Starlink - спутниковая сеть, призванная обеспечить Землю повсеместным широкополосным Интернетом. Реализация проекта началась в 2018 году, и на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

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