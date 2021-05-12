Патрушев: в Мурманске в 2020 году предотвратили теракт в торговом центре

Террористы планировали организовать теракт в торговом центре в Мурманске в прошлом году. Силами сотрудников спецслужб и правоохранительных органов атака была предотвращена. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Патрушев также уточнил, что в 2019 году благодаря слаженным действиям силовиков «на территории округа предотвращено три теракта».

Секретарь Совета безопасности России назвал реальной угрозой государственной безопасности и безопасности граждан террористические и экстремистские проявления. Он также подчеркнул, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций и отдельных лиц остается важнейшей задачей.

В апреле прошлого года Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что сотрудники ФСБ России установили местонахождение вооруженного бандита, который планировал совершить теракт в Мурманске.

Боевик открыл огонь при попытке задержания и был нейтрализован. По информации органов безопасности, мужчина являлся приверженцем запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».