Впервые довузовское учреждение Минобороны будет построено в один этап менее чем за год

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал ход строительства нового комплекса кадетского училища в Омске, сообщает военное ведомство.

«При возведении кадетского корпуса в Омске наши специалисты впервые выполнят весь комплекс работ в один этап, благодаря чему все 560 кадет начнут обучение в текущем году», - отметил замглавы российского военного ведомства.

Иванов подчеркнул, что работы по возведению объектов ведутся днем и ночью и могут быть завершены раньше запланированных сроков.

Строительные работы ведутся с декабря прошлого года. К сентябрю текущего года планируется сдать главное здание на три этажа. В нем будут классы, спальные корпуса, спортзал, библиотека и столовая.

Сейчас на строительной площадке трудятся более 900 человек, задействовано свыше 50 единиц техники.