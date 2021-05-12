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Впервые довузовское учреждение Минобороны будет построено в один этап менее чем за год

Андрей Аркадьев
13:41 12.05.2021
Воспитанники кадетского военного училища в Омске начнут учебный год в новом комплексе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vskmo, ВКонтакте
Так выглядит кадетский корпус в Кемерово, открытый в прошлом году. В Омске будет построен по такому же проекту
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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал ход строительства нового комплекса кадетского училища в Омске, сообщает военное ведомство.

«При возведении кадетского корпуса в Омске наши специалисты впервые выполнят весь комплекс работ в один этап, благодаря чему все 560 кадет начнут обучение в текущем году», - отметил замглавы российского военного ведомства.

Иванов подчеркнул, что работы по возведению объектов ведутся днем и ночью и могут быть завершены раньше запланированных сроков.

Строительные работы ведутся с декабря прошлого года. К сентябрю текущего года планируется сдать главное здание на три этажа. В нем будут классы, спальные корпуса, спортзал, библиотека и столовая.

Сейчас на строительной площадке трудятся более 900 человек, задействовано свыше 50 единиц техники.

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