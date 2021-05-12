Эксперт назвала оптимальный возраст для начала изучения иностранного языка

Изучение иностранного языка детьми двух-трех лет не имеет смысла. Уверенность в этом выразила переводчик Валентина Букленева. Как пояснила эксперт в комментарии «Звезде», сначала ребенок должен овладеть родным языком, а уже потом начать постигать азы иностранного языка. Специалист сочла оптимальным для этих целей возрастом – восемь лет.

«Я сторонница классической схемы образования языковой, то есть когда в советской время иностранные языки в специальных школах начинали учить со второго класса. Это самое разумное с моей точки зрения. Ребенок должен сначала овладеть родным языком, должен научиться достаточно хорошо читать и писать на родном языке, потом можно начинать изучать иностранный», - указала Букленева.

Она обратила внимание, что маленькому ребенку для овладения информацией требуется многократное повторение, чего невозможно добиться вне языковой среды.

«Водить на какие-то кружки, курсы с двухлетнего-трехлетнего возраста не имеет никакого смысла. Сами подумайте, сколько раз ребенок услышит слово «мама», прежде чем произнесет сам. Разве такое возможно сделать с иностранными языками в русскоговорящей среде?» - задается вопросом переводчик.

Он добавила, что исключение составляют дети-билингвы, которые с младенчества постигают азы второго языка, потому что на нем говорят в семье.