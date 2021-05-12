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«Тихо и быстро»: спасатель объяснила, как на самом деле выглядит утопающий человек

Светлана Иванова
12:45 12.05.2021
Рот утопающего человека находится над водой недостаточно долго для того, чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь, указала эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Тело утопающего человека находится в вертикальном положении, ногами он почти не двигает и способен продержаться на поверхности от 20 до 60 секунд, после чего полностью уйдет под воду. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала матрос-спасатель второго разряда Мария Агафонова.

Специалист уточнила, что размахивание руками, брызги и крики, которые большинство людей считают главными признаками утопающего человека, на самом деле встречаются редко.

«Размахивание руками, брызги и крики, к которым нас готовит кино и телевидение, встречаются в реальной жизни крайне редко: тонущие люди физиологически не способны позвать себе на помощь. Дыхательная система рассчитана либо на дыхание, либо на речь, причем речь – функция вторичная, и, прежде чем речь станет вообще возможной, необходимо восстановить функцию дыхания», - пояснила  эксперт.

Она обратила внимание, что рот утопающего человека находится над водой недостаточно долго для того, чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь. Когда тонущий выныривает из воды, ему хватает времени только на то, чтобы быстро сделать вдох-выдох, после чего он сразу уходит под воду.

«Также тонущие люди не могут размахивать рукам, чтобы как-то привлечь внимание: они инстинктивно вытягивают их в стороны в попытке оттолкнуться от воды. Такие движения позволяют им всплыть на поверхность, чтобы иметь хоть какую-то возможность дышать, но из-за этих инстинктивных реакций тонущие люди не могут контролировать движения руками и совершать какие-то осмысленные движения, чтобы привлечь внимание тех, кто находится вокруг», - заявила Агафонова.

Она добавила, что, как правило, люди, находящиеся в воде и зовущие на помощь, в том числе размахивая руками и отчаянно крича, испытывают приступ паники. Эта ситуация также требует помощи, но в этом случае человек может немного помочь своим спасателям: обратить на них внимание, выслушать, сориентироваться и ухватиться за спасательный круг, отметила специалист.

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