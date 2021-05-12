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Защитник небес: первый комплекс С-350 «Витязь» поступил на вооружение ЮВО

Андрей Аркадьев
12:47 12.05.2021
Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на новый образец.
Защитник небес: первый комплекс С-350 «Витязь» поступил на вооружение ЮВО
© Фото: Wikimedia
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Зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь» поступил в Южный военный округ. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников газете «Военный вестник Юга России».

«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями», - отметил Дворников.

По словам командующего войсками ЮВО, один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на новый образец.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО.  Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.

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