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Дело пахнет клофелином: анестезиолог провела эксперимент по установлению смертельной дозы препарата

Егор Левин
12:30 12.05.2021
Программа «Улика из прошлого» провела опыт с лабораторной мышью, чтобы выяснить, можно ли непреднамеренно убить человека, не рассчитав дозу медицинского препарата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В 1980 году, на следующий день после торжественного открытия Олимпиады, в Москве нашли мертвого инженера из ФРГ. Следователи установили, что умер он не своей смертью: рядом с телом были найдены пузырек с редкоземельным металлом осмием-187, а в руках у него был пустой бокал из-под напитка.

В ходе расследования выяснилось, что инженер провел предшествующий вечер не один и из его номера в доме отдыха выходила неизвестная девушка. Установив причинно-следственную связь, правоохранители вынуждены были решать уже совсем другой вопрос - было ли все это совпадением или провокацией западных спецслужб вызвать резонанс на тему Олимпиады?

Авторы программы «Улика из прошлого» на телеканале «Звезда» провели эксперимент, чтобы выяснить, можно ли было непреднамеренно умертвить человека, просто не рассчитав дозу клофелина, если стояла цель его усыпить. Для этого они обратились к врачу-анестезиологу.

Медик последовательно вводила лабораторной мыши различные дозы препарата, отслеживая ее жизненные показатели на мониторе.

Первый этап - использование клофелина по прямому назначению, в качестве расслабляющего средства. Сердцебиение и дыхание остались в норме, давление животного стабилизировалось. Усыпить обычной дозой оказалось невозможно.

«После введения второй дозы значительно сократилась частота сердечных сокращений, животное стало более вялым и более сонным, также снизилось давление и снизилась сатурация», - описала изменения анестезиолог Дарья Шкалдык.

Так ощущает себя человек, которого «опоили» клофелином - это состояние уже можно считать отравлением, но оно не смертельно.

При введении следующей дозы мышь практически не реагировала на раздражители, а ее жизненные показатели снизились еще больше. Появились периодические приступы брадикардии и судороги. Четвертую дозу врач вводить не стала, потому что она привела бы к летальному исходу.

Дозы, примененные в отношении животного, пропорционально соответствую человеческим. Третья доза клофелина, введенная мыши, соответствует максимальной суточной дозе для человека - 2,4 миллиграмма.

Так что же стояло за убийством немецкого инженера в 80-м году? Расследованием шокирующего дела занимались лучшие сыщики СССР. Было ли это шпионской историей? Или попыткой теракта, подобного случившемуся на Мюнхенской Олимпиаде? Кем на самом деле оказался турист из ФРГ? Смотрите в новом выпуске программы «Улика из прошлого» на сайте телеканала «Звезда» и приложении SMART.TV.

Эксперимент не угрожал здоровью животного, подопытная мышь осталась цела и невредима.

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